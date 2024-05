Tempo chuvoso no Paraná neste domingo; confira a previsão do tempo O Paraná segue com tempo chuvoso neste domingo (19) em praticamente todas as regiões, conforme previsão do Sistema Meteorológico...

Paraná segue com tempo chuvoso no domingo (19); confira previsão do tempo

O Paraná segue com tempo chuvoso neste domingo (19) em praticamente todas as regiões, conforme previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

