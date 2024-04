Testemunha choca ao revelar frase de Cristiana Brites durante julgamento do Caso Daniel

Alto contraste

Testemunha revela que Cristiana Brites disse: 'Se for matar, não mate aqui', afirma acusação

O assistente de acusação do julgamento do Caso Daniel, Nilton Ribeiro, disse no início da tarde desta segunda-feira (18) que uma das testemunhas sigilosas ouvidas durante o primeiro dia de júri da morte do jogador, afirmou que ouviu Cristiana Brittes falando para Edison Brittes não cometer o crime na casa.

