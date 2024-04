Trabalhador morre durante serviço de limpeza em caixa d'água no Paraná Um trabalhador, de 28 anos, morreu dentro de uma caixa d'água enquanto realizava limpeza no reservatório. O caso aconteceu em uma...

Trabalhador que realizava limpeza morre dentro de caixa d'água, no PR

Um trabalhador, de 28 anos, morreu dentro de uma caixa d'água enquanto realizava limpeza no reservatório. O caso aconteceu em uma empresa em Umuarama, no noroeste do Paraná, nesta sexta-feira (19).

