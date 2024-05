Tradicional Festa Junina de Ibiporã é anunciada Foi anunciada nesta sexta-feira (10) as datas da 46ª Festa Junina de Ibiporã, cidade do norte do Paraná. O evento acontece do dia...

Festa Junina de Ibiporã: confira as datas e atrações da edição de 2024

Foi anunciada nesta sexta-feira (10) as datas da 46ª Festa Junina de Ibiporã, cidade do norte do Paraná. O evento acontece do dia 1º a 9 de junho, na Praça Pio XII.

