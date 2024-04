Tragédia aérea: Gol suspende transporte de pets em porão após morte de cachorro Com a morte do cachorro após uma falha operacional num voo da companhia aérea Gol, a empresa suspendeu por 30 dias a partir desta...

Morte de cachorro em voo: Gol suspende transporte de pets em porão após caso

Com a morte do cachorro após uma falha operacional num voo da companhia aérea Gol, a empresa suspendeu por 30 dias a partir desta quarta-feira (24) o serviço de transporte de cães e gatos para viagens no porão das aeronaves.

