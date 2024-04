Tragédia: Cachorro morre ao ser levado para destino errado por companhia aérea

Alto contraste

Cachorro morre ao ser levado para destino errado por companhia aérea

Um cachorro da raça golden retriever, chamado Joca, morreu ao ser levado para o destino errado pela Gol, companhia aérea responsável pelo transporte. O animal, de 4 anos de idade, estava viajando com sua família do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com destino a Sinop, no Mato Grosso. As informações são do R7.

