Tragédia em Ceilândia: Criança de 9 anos morre baleada em tiroteio por drogas Uma criança de 9 anos morreu, no último sábado (11), após ser baleada em Ceilândia, no Distrito Federal. A confusão aconteceu durante...

Criança de 9 anos morre baleada durante tiroteio por drogas

Uma criança de 9 anos morreu, no último sábado (11), após ser baleada em Ceilândia, no Distrito Federal. A confusão aconteceu durante uma briga relacionada a uma dívida por tráfico de drogas. As informações são do Metrópoles.

