Tragédia em Curitiba: Mulher é sepultada após ser estrangulada

Mulher morta após ser estrangulada é sepultada em Curitiba: “Que a justiça seja feita!”

Foi sepultado nesta sexta-feira (10) o corpo de Francielle Frezarin, mulher morta após ser estrangulada no bairro Barreirinha, em Curitiba. O marido e principal suspeito foi preso em Antonina, no litoral do Paraná.

