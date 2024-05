Tragédia em hospital choca Argentina: mulher morre ao cair de maca após exame de colonoscopia

Ric |Do R7

Mulher morre ao cair de maca de hospital após exame de colonoscopia (Caroline de Souza Machado)

Uma mulher de 38 anos morreu ao cair da maca de um hospital enquanto ainda estava sob efeito de anestesia, após ser submetida a um exame de colonoscopia. O caso foi registrado no dia 13 de maio, em Buenos Aires, na Argentina. Brenda Bergés era funcionária do hospital onde realizou o exame, ela trabalhava na Secretaria de Gestão do Hospital Mercante.

