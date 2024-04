Tragédia em Ponta Grossa: Família faz vaquinha para funeral de criança morta com tiro na cabeça A família de Geovana dos Santos Wilczeski organizou uma vaquinha para financiar as despesas do funeral da criança de 10 anos que...

Família de criança morta com tiro na cabeça no PR faz vaquinha para funeral

A família de Geovana dos Santos Wilczeski organizou uma vaquinha para financiar as despesas do funeral da criança de 10 anos que morreu após levar um tiro na cabeça, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A menina estava internada em uma UTI pediátrica do Hospital Universitário Materno-Infantil (Humai-UEPG) desde segunda-feira (22), e teve a morte confirmada na sexta (26).

