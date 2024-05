Ric |Do R7

Tragédia em Santa Catarina: Família é encontrada morta em carro submerso Uma família com quatro pessoas encontradas mortas dentro do carro em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Segundo familiares...

Alto contraste

A+

A-

Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas em carro submerso em SC

Uma família com quatro pessoas encontradas mortas dentro do carro em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Segundo familiares, eles saíram da cidade de Videira e estariam a caminho de Lages na Serra Catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Adolescente suspeito de matar idosos é encontrado morto em prédio abandonado

• Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas em carro submerso em SC

• ‘NuViagens’: Nubank oferece serviço de compra de passagens aéreas e hotéis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.