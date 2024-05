Tragédia em São José dos Pinhais: Pai de bebê vítima de capotamento morre no hospital O pai do bebê Victor Benício, de 9 meses, vítima de um capotamento em São José dos Pinhais, no Paraná, morreu nesta quinta-feira (...

Pai de bebê de 9 meses, vítima de capotamento no PR, morre no hospital

O pai do bebê Victor Benício, de 9 meses, vítima de um capotamento em São José dos Pinhais, no Paraná, morreu nesta quinta-feira (24). Vanderlei José Lopes estava internado em estado grave no Hospital Cajuru. A morte do pai aconteceu 3 dias após o falecimento do filho.

