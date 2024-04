Tragédia em supermercado: responsáveis pela queda de laje podem ser indiciados por homicídio

Alto contraste

A+

A-

Queda de laje em supermercado: três pessoas podem responder por homicídio

Três pessoas podem ser responsabilizadas pela queda de laje de um supermercado que matou três funcionárias do estabelecimento, em Pontal do Paraná, no Litoral. Segundo informações da Polícia Civil, a princípio poderão ser indiciados o proprietário da construtora, proprietário do supermercado e responsável pela obra.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Da TV para os cassinos, o sucesso do Crazy Time

• Homem morre eletrocutado ao tentar roubar fios de cobre, no PR

• 🩵 O Matheus Furlan é jornalista e é claro que ele também não perdeu tempo e entrou na trend🤣



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.