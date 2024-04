Tragédia na BR-153: Irmãos morrem em acidente chocante

Alto contraste

Irmãos morrem após carro bater de frente com caminhão na BR-153, no PR

Dois irmãos, de 55 e 76 anos, morreram em um grave acidente envolvendo um carro, modelo Palio, e um caminhão Scania. A batida foi registrada na manhã desta segunda-feira (22), na altura do Km 391 da BR-153, em Mallet, no Sudeste do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

