Tragédia na BR-369: Policial recém-formada perde a vida em acidente

Alto contraste

A+

A-

PM que morreu na BR-369 era recém-formada no PR: ‘Pelotão perdeu grande policial’

A policial militar Ana Clara Barreto Migliori, de 23 anos, que morreu em consequência de um grave acidente na BR-369, em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, na manhã desta quarta-feira (24), havia se formado na Polícia Militar do Paraná (PMPR) há menos de um ano. A formatura aconteceu em 13 de setembro de 2023, em uma cerimônia que reuniu centenas de outros militares em início de carreira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Padrinhos afetivos são referência de afeto para jovens que vivem em abrigos

• Bar de Curitiba promete 200 chopes se Mastriani marcar contra o Danúbio

• PM que morreu na BR-369 era recém-formada no PR: ‘Pelotão perdeu grande policial’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.