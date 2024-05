Tragédia na estrada: motociclista de 30 anos perde a vida em acidente na PR-323 Um motociclista morreu em um acidente registrado no último sábado (11), em Cruzeiro do Oeste, interior do Paraná. A vítima foi identificada...

Motociclista de 30 anos morre em grave acidente na PR-323

Um motociclista morreu em um acidente registrado no último sábado (11), em Cruzeiro do Oeste, interior do Paraná. A vítima foi identificada como Danilo de Leon, de 30 anos. A princípio, ele bateu com a moto contra um automóvel na PR-323.

