Tragédia na PR-407: Acidente deixa três mortos e um ferido no Litoral do Paraná Um grave acidente na PR-407, no Litoral do Paraná, resultou em três mortos e um ferido, na noite deste sábado...

Acidente na PR-407 deixa três mortos e um ferido, no Litoral do Paraná

Um grave acidente na PR-407, no Litoral do Paraná, resultou em três mortos e um ferido, na noite deste sábado (27). Um Renault Sandero e um Fiat Punto seguiam em sentidos opostos, quando colidiram de frente, na altura do km 6, no trecho entre Pontal do Paraná e Paranaguá.

