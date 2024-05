Tragédia na PR-423: Motorista de Voyage 'turbo' morre em acidente na Grande Curitiba

Alto contraste

Motorista de Voyage ‘turbo’ morre em acidente na PR-423, na Grande Curitiba

Um motorista de um Volkswagen Voyage com motor turbo morreu em um acidente na PR-423, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. A colisão aconteceu na noite deste domingo (12), com um Audi, próximo a divisa com a cidade de Araucária. Com a força do impacto, o Voyage ficou destruído e o condutor preso nas ferragens.

