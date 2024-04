Tragédia no Centro de Curitiba: Motociclista morre após colidir com veículo estacionado Um motociclista, de 50 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24) após bater em um carro, que estava estacionado, no Centro de...

Motociclista morre após bater em veículo estacionado no Centro de Curitiba

Um motociclista, de 50 anos, morreu na noite desta quarta-feira (24) após bater em um carro, que estava estacionado, no Centro de Curitiba. O acidente aconteceu na rua Emiliano Perneta, logo após um motorista de aplicativo desembarcar uma passageira no local. O condutor da moto não conseguiu desviar do automóvel e entrou em óbito antes da chegada da equipe médica.

