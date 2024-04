Tragédia no Paraná: Criança de 2 anos morre após contrair dengue e pneumonia Uma criança de 2 anos e seis meses morreu no Paraná após contrair dengue hemorrágica e pneumonia. O óbito do menino, que estava internado...

Criança de 2 anos morre após contrair dengue e pneumonia no Paraná

Uma criança de 2 anos e seis meses morreu no Paraná após contrair dengue hemorrágica e pneumonia. O óbito do menino, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de um hospital em Cascavel, no oeste do estado, foi confirmado neste domingo (21) por familiares.

