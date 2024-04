Tragédia no Paraná: Dois motociclistas perdem a vida em acidentes fatais Dois motociclistas morreram em acidentes trágicos registrados no Paraná na noite deste domingo (28). O primeiro aconteceu por volta...

Dois motociclistas morrem em acidentes trágicos no Paraná

Dois motociclistas morreram em acidentes trágicos registrados no Paraná na noite deste domingo (28). O primeiro aconteceu por volta das 19h, na BR-277, na cidade de Prudentópolis, na região central do estado. Cerca de uma hora depois, outra colisão com morte de motociclista foi registrado em Ponta Grossa, na BR-373, nos Campos Gerais.

