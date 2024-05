Tragédia no RS: Família é encontrada morta abraçada após deslizamento A família que foi encontrada morta abraçada em Rocas Sales, vítima do deslizamento após as chuvas no Rio Grande do Sul, foi identificada...

Família encontrada morta abraçada no RS após deslizamento é identificada

A família que foi encontrada morta abraçada em Rocas Sales, vítima do deslizamento após as chuvas no Rio Grande do Sul, foi identificada. Ao todo, 4 pessoas foram localizadas juntas dentro de casa, no dia 5 de maio.

