Tragédia: Ônibus cai dentro de rio após despencar de ponte e 3 pessoas morrem

Ônibus cai dentro de rio após despencar de ponte e 3 pessoas morrem; VEJA VÍDEO

Um ônibus que transportava 20 passageiros caiu no rio Moika, em São Petersburgo, na Rússia. O acidente resultou em pelo menos três mortes, conforme relatado pela mídia russa. Imagens da situação mostram o momento em que o ônibus colide com um carro antes de cair da ponte. As informações são do Mail Online.

