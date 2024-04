Três pessoas detidas em farmácia de Curitiba por venda de medicamentos falsificados

Alto contraste

Três pessoas são presas em farmácia com medicamentos falsificados, em Curitiba

Três pessoas foram presas, sendo dois homens de 58 e 81 anos, e uma mulher, de 45 anos, por falsificação de medicamentos e posse de arma de fogo, em Curitiba. As prisões foram registradas nesta quarta-feira (24), em uma farmácia no bairro Uberaba. Esta foi a segunda vez que o estabelecimento foi flagrado pela polícia com este tipo de crime.

