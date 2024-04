Turista chinesa morre após queda em vulcão ativo Uma turista chinesa, de 31 anos, morreu no sábado (20) após cair dentro de um vulcão ativo enquanto tirava foto. Huang Lihong sofreu...

Alto contraste

A+

A-

Turista morre após cair dentro de vulcão enquanto tirava foto

Uma turista chinesa, de 31 anos, morreu no sábado (20) após cair dentro de um vulcão ativo enquanto tirava foto. Huang Lihong sofreu a queda numa altura de 75 metros. As informações são do Metrópoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Estudante de direito dá chute em agente de trânsito após receber multa de R$ 195

• Turista morre após cair dentro de vulcão enquanto tirava foto

• Cidade Alerta Curitiba Ao Vivo | 22/04/2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.