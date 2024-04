Tutor é preso por matar pitbull que atacou cachorro de vizinha em Foz do Iguaçu Um homem foi preso por maus-tratos aos animais após matar o próprio cachorro, da raça pitbull, a tiros, em Foz do Iguaçu, no Oeste...

Tutor mata pitbull que atacou cachorro de vizinha no PR: “Executei o meu”

Um homem foi preso por maus-tratos aos animais após matar o próprio cachorro, da raça pitbull, a tiros, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira (24). Segundo as investigações da Polícia Civil, o tutor matou o cão após ele matar o cachorro da vizinha.

