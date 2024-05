Tutores de cães que atacaram escritora no Rio são denunciados e viram réus A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público (MP) contra os três tutores dos cães da raça pitbull, que atacaram...

Alto contraste

A+

A-

Tutores de cães que atacaram escritora no Rio são denunciados e viram réus

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia do Ministério Público (MP) contra os três tutores dos cães da raça pitbull, que atacaram a escritora Roseana Murray no mês passado, em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Durante o ataque, ela perdeu uma orelha e um braço.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Tutores de cães que atacaram escritora no Rio são denunciados e viram réus

• Mega-Sena: apostas deste sábado são aceitas até 19h; confira prêmio acumulado

• Paraná Clube enfrenta o Apucarana no Couto Pereira; veja escalação



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.