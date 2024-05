Última chance de conferir o espetáculo 'O Mágico de Oss' em Paranaguá A segunda edição do projeto cultural do Palco Paraná encerra nesta quarta-feira (29), com a temporada de apresentações do espetáculo...

Alto contraste

A+

A-

Espetáculo ‘O Mágico de Oss’ encerra temporada nesta quarta (29) em Paranaguá

A segunda edição do projeto cultural do Palco Paraná encerra nesta quarta-feira (29), com a temporada de apresentações do espetáculo O Mágico de Oss, no Teatro Raquel Costa, em Paranaguá.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Exposição sobre o Antigo Egito “Tutankamon” chega a Curitiba em Julho

• Espetáculo ‘O Mágico de Oss’ encerra temporada nesta quarta (29) em Paranaguá

• Filho de vereador é feito de refém em chácara na Grande Curitiba; dois são presos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.