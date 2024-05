Última chance para pagar o IPVA: confira as datas de vencimento

Ric |Do R7

Última parcela do IPVA começa a vencer nesta sexta-feira (17); confira datas

A última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano começa a vencer nesta sexta-feira (17). Este é o último dia para pagar o imposto relativo aos veículos com placas terminadas em 1 e 2. O prazo final para as demais placas vence na próxima semana.

