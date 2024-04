Últimas homenagens: Enterro de Anderson Leonardo, do Grupo Molejo O enterro do cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, está marcado para às 15h30 deste domingo (28), no Cemitério Parque Jardim...

Enterro Anderson Leonardo: Cantor do Grupo Molejo recebe últimas homenagens

O enterro do cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, está marcado para às 15h30 deste domingo (28), no Cemitério Parque Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio de Janeiro. O músico morreu na última sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer inguinal, na região da virilha.

