Unidade de Saúde Bacacheri reabre suas portas após longo período de reformas A Unidade de Saúde Bacacheri, no distrito sanitário do Boa Vista, em Curitiba, foi reaberta para a população nesta sexta-feira (26...

Alto contraste

A+

A-

Unidade de Saúde Bacacheri é reaberta após dez meses em reformas

A Unidade de Saúde Bacacheri, no distrito sanitário do Boa Vista, em Curitiba, foi reaberta para a população nesta sexta-feira (26). O local estava fechada para reforma desde julho de 2023 e o atendimento aconteceu na US Tingui nesse período. Com uma equipe composta por 44 profissionais, a unidade beneficia a uma população de 26,4 mil pessoas, segundo a prefeitura da capital.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Anitta lança “Funk Generation” com parcerias de Pedro Sampaio e Sam Smith

• Alerta de golpe: falsos e-mails são enviados a representantes comerciais do PR

• Resultado da Super Sete 537 hoje (26/04/2024); prêmio R$ 600 mil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.