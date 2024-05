Vereadores de cidade do Paraná envolvidos em acidente com mortes em Minas Gerais

Ric |Do R7

Vereadores de cidade do Paraná sofrem grave acidente com mortes em Minas Gerais

Andrezinho da Farmácia (PRD) e Ratolino (PRD), vereadores de Rolândia, no Norte do Paraná, se envolveram em um grave acidente na tarde desta terça-feira (21). A situação, que aconteceu na cidade de Prata, em Minas Gerais, resultou na morte de três pessoas. No entanto, os parlamentares passam bem.

