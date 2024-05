Vítima com deficiência é vítima de golpe em Irati; suspeito é detido Um homem suspeito de aplicar golpe em vítima com deficiência em Irati foi preso nesta quinta-feira (16). De acordo com a Polícia...

Ric|Do R7 16/05/2024 - 22h33 (Atualizado em 16/05/2024 - 22h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share