Voluntário fica em estado grave após acidente durante resgate no RS

Um homem de 39 anos, que trabalhava como voluntário para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, está em estado grave...

Voluntário fica em estado grave após cair enquanto ajudava vítimas no RS

Um homem de 39 anos, que trabalhava como voluntário para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, está em estado grave após cair durante um resgate. O acidente aconteceu na terça-feira (7) e o rapaz segue internado.

