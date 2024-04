Zelador é suspeito de abusar de crianças em condomínio de Londrina choca moradores Um zelador é suspeito de abusar de crianças em condomínio de Londrina, no Norte do Paraná. A Polícia Civil do Paraná (PCPR), junto...

Alto contraste

A+

A-

Zelador é suspeito de abusar de crianças em condomínio de Londrina

Um zelador é suspeito de abusar de crianças em condomínio de Londrina, no Norte do Paraná. A Polícia Civil do Paraná (PCPR), junto com o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), começou as investigações e foi a responsável pelas diligências.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Paciente furta arma e mata vigilante de hospital que iria se aposentar

• Foragido por estelionato é localizado e preso em São José dos Pinhais

• Zelador é suspeito de abusar de crianças em condomínio de Londrina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.