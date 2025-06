A poucos dias do inverno, Rio marca a menor temperatura do ano: 10 °C Este é o terceiro dia consecutivo de frio recorde Rio de Janeiro|Do R7 14/06/2025 - 11h12 (Atualizado em 14/06/2025 - 11h30 ) twitter

Rio bateu novo recorde de frio neste sábado Fernando Frazão/Agência Brasil

O inverno nem começou, mas o Rio de Janeiro segue batendo recorde de frio em 2025. O termômetro marcou 10 °C às 5h35, no Alto da Boa Vista, na zona norte da cidade, neste sábado (14).

A medição foi feita pelo Sistema Alerta Rio. Nas redes sociais, o comunicado veio em tom de descontração: “Clima de montanha nos Alpes Tijucanos”.

🏔️🥶 OUTONO OU INVERNO? RIO REGISTRA 10°C NA MADRUGADA DESTE SÁBADO (14/06)



Clima de montanha nos Alpes Tijucanos! Pelo terceiro dia consecutivo, a cidade registra a menor temperatura do ano. De acordo com o Sistema Alerta Rio, às 05h35 desta sábado, os termômetros marcaram… pic.twitter.com/Y7Rh3CsqZF — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 14, 2025

Este é o terceiro dia consecutivo de frio recorde. Desde quinta-feira (12), a cidade vem registrando a menores temperaturas deste ano:

10 °C: 14/06

11,5 °C: 13/06

12,7 °C: 12/06

Segundo o serviço de meteorologia, a massa de ar frio que atua na região sudeste associada à nebulosidade tem deixado as madrugadas mais frias.

‌



Ao longo do sábado, a temperatura deve subir. De acordo com previsão do tempo, a máxima pode chegar 28 °C. O dia deve ser de céu claro a parcialmente nubado. Não chove.

