Rio de Janeiro tem madrugada mais fria de 2025 no Dia dos Namorados: 13,5 °C Para os próximos dias, a expectativa é de mais frio. Porém, não deve chover a partir de sexta (13) Rio de Janeiro|Do R7 12/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h57 )

Rio bateu recorde de frio no Dia dos Namorados Fernando Frazão/Agência Brasil/20.05.2025

O Rio de Janeiro bateu recorde de frio do ano na madrugada desta quinta-feira (12): 13,5 °C. O registro foi feito às 6h05 no Alto da Boa Vista, na zona norte da cidade, segundo o COR (Centro de Operações do Rio).

Segundo a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a massa de ar frio que atua na região sudeste associada com a nebulosidade tem deixado as madrugadas mais frias nos últimos dias.

“Além disso, a chuva e os ventos mais intensos durante esta última madrugada contribuíram para a menor temperatura do ano”, explicou.

Durante o dia, o tempo permanece nublado com previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre 13 °C e 23 °C.

‌



Para os próximos dias, a expectativa é de mais frio. Entre sexta (13) e segunda-feira (16), não deve chover. No entanto, as mínimas estarão variando entre 13°C e 16°C.

Menores temperaturas registradas em 2025 nas estações do Alerta Rio:

‌



13,5°C: 12/06/25

13,7°C: 25/05/25

14,0°C: 22/05/25

14,7°C: 21/05/25

14,9°C: 02/05/25

