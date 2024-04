Acusado de mandar matar galerista americano é preso nos EUA; defesa de comparsa critica possível soltura De acordo com advogados, Daniel Carrera foi detido por fraude no passaporte e pode ser liberado após pagamento de fiança

Brent Sikkema foi assassinado no Rio em janeiro deste ano Brent Sikkema foi assassinado no Rio em janeiro deste ano (Reprodução)

O acusado de mandar matar o galerista americano Brent Sikkema, no Rio de Janeiro, foi preso nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21).

Daniel Carrera é alvo de uma mandado de prisão preventiva no Brasil — comunicado à Interpol — pelo assassinato ocorrido em janeiro deste ano.

A informação foi divulgada, por meio de nota oficial, pela defesa do homem apontado como comparsa dele. O cubano Alejandro Prevez, admitiu a execução do crime à Polícia Civil e continua preso no Rio.

Em um comunicado à imprensa, os advogados Gregório Andrade e Edna Castro, representantes de Prevez, afirmaram que Daniel Carrera foi detido por fraude no passaporte e criticaram a possível soltura sob condição de pagamento de fiança.

"A defesa de Alejandro tem interesse na prisão de Daniel para ser esclarecida toda a

verdade do crime que ocasionou a morte do galerista Brent Sikkema. Se Daniel for posto em liberdade, seria um escárnio contra as autoridades brasileiras, que, repetimos, decretou sua prisão", ressaltou um trecho da nota.

Alejandro Prevez disse que assassinato foi encomendado por R$ 1 milhão

De acordo com o depoimento de Alejandro Prevez, Daniel Carrera, ex-companheiro de Brent, encomendou o assassinato por cerca de R$ 1 milhão. A motivação teria sido financeira após a separação conturbada, com a disputa de guarda do filho.

As investigações revelaram que Alejandro viajou para o Brasil e seguiu as coordenadas do suposto mandante para cometer o crime. O cubano disse ter entrado na casa do galerista, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, com a chave enviada de Nova York pelo próprio Daniel.

Na madrugada do dia 14 de janeiro, o assassino entrou na residência de Brent Sikkema e golpeou a vítima várias vezes com uma faca. O laudo pericial apontou 18 perfurações.

Daniel e Alejandro se tornam réus

Na mesma decisão em que decretou a prisão dos acusados, a juíza Tula Correa de Mello também aceitou a denúncia do MPRJ (Ministério Público Rio de Janeiro), por homicídio qualificado, contra Alejandro Prevez e Daniel Carrera. O documento foi assinado em 10 de fevereiro.

