Agente da Core morto em operação na CDD era ex-subsecretário de Ordem Pública José Antônio Lourenço havia retornado para Polícia Civil há cerca de dois anos após atuar no cargo municipal Rio de Janeiro|Do R7 19/05/2025 - 13h26 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h38 )

Jose Antônio Lourenço foi morto durante a operação na Cidade de Deus Reprodução

O policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) morto por criminosos na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (19), foi identificado como José Antônio Lourenço.

De acordo com informações da RECORD, o agente havia retornado para Polícia Civil há cerca de dois anos.

Antes, José Antônio atuou como subsecretário de Operações na Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Segundo a Seop, ele trabalhou no órgão no período de 1º de fevereiro de 2022 a 31 de maio de 2023.

‌



Baleado na cabeça

José Antônio foi baleado na cabeça ao entrar na comunidade Cidade de Deus, durante uma ação do governo do estado contra a venda de gelo contaminado nas praias cariocas.

O policial civil chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

‌



Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro lamentou a morte do agente:

“A perda de um dos nossos é sentida com dor e indignação. A Sepol se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição.

‌



As diligências para identificar os responsáveis por esse ataque covarde já estão em andamento".

