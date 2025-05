Policial da Core é morto na Cidade de Deus; tiroteio fecha linha Amarela Agente foi atingido na cabeça durante operação policial na zona oeste do Rio de Janeiro Rio de Janeiro|Do R7, com RECORD 19/05/2025 - 12h22 (Atualizado em 19/05/2025 - 13h37 ) twitter

Jose Antônio Lourenço foi morto durante a operação na Cidade de Deus Reprodução

Um policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) morreu baleado na cabeça durante uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (19).

O agente José Antônio Lourenço foi atingido por criminosos quando atuava numa força-tarefa do governo do estado contra a venda de gelo contaminado nas praias cariocas.

O policial civil chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

As polícias enviaram reforços para a comunidade. Segundo a Polícia Civil, as “diligências para identificar os responsáveis por esse ataque covarde já estão em andamento”.

Polícia faz operação na Cidade de Deus Reprodução/Record Rio

O clima é tenso na região. Por volta de 12h10, a linha Amarela, que fica próxima à comunidade, precisou ser fechada ao menos duas vezes devido a tiroteios.

Em nota, a concessionária Lamsa informou que bloqueios temporários podem ocorrer na via expressa devido à ocorrência policial na altura da Cidade de Deus.

A orientação do Centro de Operações Rio é para motoristas evitarem a região. Imagens da RECORD flagraram pessoas tentando se abrigar do lado de fora dos veículos após a interdição na área.

OCORRÊNCIA POLICIAL INTERDITA LINHA AMARELA



Devido à ocorrência policial a via está interditada no sentido Fundão, na altura da Cidade de Deus. O trânsito está congestionado causando reflexos na Avenida Ayrton Senna. O acesso Estrada do Gabinal para Linha Amarela está… pic.twitter.com/DSsiUvXZx0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 19, 2025

Por medida de segurança, 19 linhas de ônibus que passam pela região da Cidade de Deus tiveram o itinerário alterado:

315 CENTRAL X RECREIO DOS BANDEIRANTES(VIA L. AMARELA)

613 VARGEM GRANDEXDEL CASTILHO(VIA A.BUENO/L.AMARELA)

348 RIOCENTRO X CANDELÁRIA (V. L. AMARELA)

352 RIO CENTRO X CANDELÁRIA(VIA AUTODROMO/L.AMARELA)

361 RECREIO DOS BANDEIRANTES X CASTELO(VIA L.AMARELA)

368 RIOCENTRO X CANDELÁRIA550 CIDADE DE DEUS X GAVEA

558 INTEGRADA 6 - COPACABANA X CIDADE DE DEUS (VIA ITANHANGÁ)

600 TAQUARA X PÇA.SAENS PENA(VIA C.DEUS/AV. MENEZES CORTES/BOIUNA)

692 MEIER X ALVORADA (VIA D.HELDER CAMARA / L.AMARELA)

693 MEIER X ALVORADA (VIA R.DIAS DA CRUZ / L.AMARELA)

861 RIO DAS PEDRAS X CURICICA (VIA CIDADE DE DEUS)863 RIO DAS PEDRAS X BARRA(VIA AV. AYRTON SENNA)CIRC.

900 MERCK X DOWNTOWN (CIRCULAR)

990 MERCK X JOATINGA

611 CAMORIM X DEL CASTILHO (VIA CURICICA/ LINHA AMARELA)

953 TAQUARA X CIDADE DE DEUS(V. RETIRO DOS ARTISTAS)CIRC.

954 TAQUARA X RECREIO (VIA BENVINDO DE NOVAES)

810 TAQUARA x PONTAL

Aulas suspensas em escolas

A Secretaria Municipal de Educação suspendeu as aulas do turno da tarde nas unidades da Cidade de Deus devido às operações na região.

Já a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informou que, até momento, uma escola da rede estadual precisou ser fechada.

