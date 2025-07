Após cortejo, corpo de Preta Gil chega em carro dos bombeiros ao Cemitério do Caju Mais cedo, o velório reuniu familiares, amigos e admiradores no Theatro Municipal do Rio Rio de Janeiro|Do R7 25/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h44 ) twitter

Corpo da cantora foi levado no carro dos bombeiros Raian Cardoso/ RECORD

Após um cortejo pelas principais ruas do centro do Rio de Janeiro, o corpo da cantora Preta Gil chegou ao Cemitério da Penitência, no Caju, na mesma região, na tarde desta sexta-feira (25), onde será cremado.

Mais cedo, o velório reuniu familiares, amigos e admiradores no Theatro Municipal do Rio. A cerimônia de despedida foi marcada por forte emoção e diversas homenagens.

Ao fim do velório, o músico Carlinhos Brown, o ator Otávio Muller e o filho de Preta, Francisco Gil, levaram o caixão até o carro aberto dos bombeiros para o início do cortejo.

🖤MONITORAMENTO - VELÓRIO DA CANTORA PRETA GIL



Já começam os preparativos para o fim do velório e início do cortejo da cantora Preta Gil. O COR-Rio acompanha a movimentação do público e do trânsito em tempo real.



Corpo de Bombeiros e batedores da Guarda Municipal se posicionam… pic.twitter.com/oi4idx7Cgx — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 25, 2025

Do lado de fora, fãs com balões em formato de coração cantavam sucessos da artista. O pai de Preta, o cantor Gilberto Gil, recebeu o carinho do público e foi aplaudido.

‌



A cantora Preta Maria Gadelha Gil morreu, aos 50 anos, no último domingo (20), nos Estados Unidos, após um longo tratamento contra um câncer no intestino.

