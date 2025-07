Despedida de Preta Gil: velório no Theatro Municipal será seguido de cortejo A cerimônia fica aberta ao público das 9h às 13h; após momento reservado para amigos e familiares, o corpo da artista será cremado Rio de Janeiro|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos Reprodução/ Instagram @PretaGil

O corpo da cantora Preta Gil será velado no Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). A cerimônia fica aberta ao público das 9h às 13h.

Ruas do entorno serão interditadas para o velório seguido de cortejo até o Cemitério da Penitência, na mesma região.

Segundo a prefeitura, os bloqueios no trânsito e a proibição de estacionamento na área visam o acolhimento dos fãs.

Além disso, agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal vão atuar no ordenamento do entorno e na orientação da fila para o acesso ao Theatro Municipal.

Entorno do Theatro Municipal será interditado para acolhimento dos fãs Reprodução/ Prefeitura do Rio

Após as 13h, a cerimônia de despedida será acompanhada apenas por amigos e familiares da artista.

Por volta das 15h, está previsto um cortejo. O corpo será levado no carro do Corpo de Bombeiros até o Cemitério da Penitência, no Caju, onde será cremado.

A cantora Preta Maria Gadelha Gil morreu, aos 50 anos, no último domingo (20), nos Estados Unidos, após um longo tratamento contra um câncer no intestino.

