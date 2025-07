Após exoneração de Washington Reis, Castro nomeia nova secretária de Transportes do RJ Priscila Sakalem é especialista em direito tributário e ocupava o cargo de chefe da assessoria do gabinete do governador Rio de Janeiro|Do R7 10/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h07 ) twitter

Priscila Sakalem foi nomeada uma semana após Washington Reis deixar o cargo Divulgação/Governo do RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou Priscila Sakalem como a nova secretária de Transportes e Mobilidade do estado. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (10).

De acordo com o governo, Priscila é especialista em direito tributário e está na gestão de Castro desde 2020. Antes, ela ocupava o cargo de chefe da assessoria do gabinete do governador.

A decisão ocorre uma semana após o antigo titular da pasta, Washington Reis, ser exonerado pelo governador em exercício Rodrigo Bacellar. Presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio), Bacellar ocupou o posto de interino por um mês durante uma viagem de Cláudio Castro.

Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (10), Castro confirmou a demissão e disse que ela já era discutida nas últimas semanas, no entanto, criticou que a decisão tenha sido tomada sem a sua aprovação.

‌



“Este fato não justifica o ato intempestivo e desrespeitoso do presidente da Assembleia em exonerá-lo sem a minha aprovação ou sem dialogar com os campos políticos de nossa base”, afirmou o chefe do executivo fluminense.

