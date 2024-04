Após sensação térmica de 62 °C, RJ tem previsão de temporais e queda brusca de temperatura

Rio de Janeiro |Bruna Oliveira, do R7

Alto contraste

A+

A-

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na sexta (22) Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer na sexta (22) (Fernando Frazão/Agência Brasil/03.01.2023)

Após a capital fluminense registrar sensação térmica recorde de 62,3 °C no último fim de semana do verão, o Rio de Janeiro se prepara para uma mudança radical no tempo na virada das estações.

A aproximação de uma frente fria, nesta quinta-feira (21), vai provocar temporais e queda brusca na temperatura neste início de outono.

O governo do Rio de Janeiro emitiu um alerta para a população sobre as fortes chuvas que devem atingir todo o estado até sábado (24), com risco de transbordamento dos rios fluminenses.

O meteorologista e professor UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Wanderson Luiz Silva, explicou que o choque entre as massas de ar quente e fria deve ocasionar acentuados acumulados de chuva nesta sexta-feira (22).

"O alerta para possibilidade de alagamentos e outras consequências é especialmente para Costa Verde, região metropolitana e Região Serrana. No sábado a frente fria se afasta, mas ainda teremos um expressivo transporte de umidade do oceano em direção ao continente, fazendo com que a chuva siga moderada a forte de modo contínuo. Por isso, temos o alerta de significativos volumes de chuva entre sexta-feira e domingo."

Segundo a Defesa Civil do Estado, o acumulado de chuva pode chegar a 200 mm em 24 horas — ou até alcançar 250 mm em casos pontuais. Além disso, os temporais podem estar acompanhados de raios e ventanias.

Em entrevista à RECORD, o meteorologista Paulo Hofacker destacou que as temperaturas devem cair significativamente na capital fluminense:

"Até sábado, a gente vai ter uma queda brusca nas temperaturas, pelo menos 15 °C de diferença de temperatura entre quinta e sexta. O tempo deve ficar fechado, nublado e com bastante precipitação."

Recomendações

A recomendação do Corpo de Bombeiros para a população é evitar áreas de risco, além de se manter informada sobre os boletins meteorológicos.

Para receber os alertas da Defesa Civil via SMS, basta enviar o número do seu CEP como mensagem de texto para 40199. O serviço é gratuito.

Na rua, as pessoas devem ter alguns cuidados para se proteger:

- Mantenha-se em local seguro até que a chuva passe

- Não atravesse correntezas e passe longe dos fios de eletricidade

- Evite o contato com água ou lama de enchentes e esgoto

Em casa, os moradores também devem ficar atentos a algumas orientações:

- Preste a atenção ao acionamento de sirenes e vá imediatamento para um local seguro

- Retire eletrônicos da tomada e não use o celular junto ao carregador

- Feche bem as janelas e portas

Fonte: Governo RJ