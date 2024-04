Rio de Janeiro |Gabriel Vital*, do R7 com Record Rio

Baleado durante sequestro em rodoviária no Rio recebe alta do CTI e tem quadro de saúde estável O paciente seguiu para Unidade Semi-Intensiva e já interage com profissionais do hospital, segundo boletim médico

O homem baleado há duas semanas durante o sequestro a um ônibus na Rodoviária do Rio de Janeiro recebeu alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva), nesta terça-feira (26), e tem o quadro de saúde estável.

Segundo o boletim médico divulgado hoje, a vítima foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva e já interage com profissionais do Hospital Samaritano de Botafogo, na zona sul da capital.

O homem, que já havia apresentado melhora nos últimos dias, segue internado na unidade após ser ferido por três tiros e passar por duas cirurgias.

Vítima passou por duas cirurgias

Segundo as investigações da Polícia Civil, Bruno Lima, de 34 anos, foi baleado pelo sequestrador ao ser confundido com um policial, devido ao porte físico.

Atingido no coração e no pulmão, o paciente precisou ser operado ao ser atendido no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio, onde chegou em estado grave.

Bruno foi atingido por um disparo no abdômen e dois no peito — um tiro perfurou o coração e outro o pulmão da vítima.

Um projétil alojado no tórax foi retirado após o segundo procedimento cirúrgico, realizado na unidade particular para onde o paciente foi transferido.

Sequestrador foi denunciado pelo MPRJ

Paulo Sérgio de Lima, de 29 anos, está preso preventivamente (sem prazo estabelecido) pelo sequestro com 16 reféns e 2 baleados, no último dia 12 de março.

Na última quinta-feira (21), O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) denunciou Paulo por duas tentativas de homicídio, cárcere privado e disparo de arma de fogo em via pública.

