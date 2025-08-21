Bebê é lançado para fora do carro em acidente com morte na Rio-Santos Duas mulheres, um homem e outra criança também ficaram feridos no capotamento Rio de Janeiro|Do R7, com Anabel Reis, da RECORD 21/08/2025 - 20h21 (Atualizado em 21/08/2025 - 20h22 ) twitter

Latas de cerveja foram encontradas perto do veículo RECORD

Um bebê de cerca de três meses foi lançado para fora de um veículo em um acidente que matou uma mulher na rodovia Rio-Santos, altura de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (21).

De acordo com informações da RECORD, a criança foi socorrida por agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e levada aparentemente sem lesões graves para um hospital da região.

Duas mulheres, um homem e um menino de 9 anos também ficaram feridos e foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar.

A mulher que seria a motorista do veículo morreu no local do acidente. Latas de cerveja foram encontradas espalhadas na pista perto do automóvel. O homem que estava no carro admitiu que o grupo havia ingerido bebida alcoólica. A perícia foi acionada.

