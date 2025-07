Bicheiro Vinicius Drumond presta depoimento na delegacia após ser alvo de atentado no Rio Contaventor chegou acompanhado de advogado e testemunha; ataque ocorreu na manhã de sexta (11), na Barra da Tijuca Rio de Janeiro|Do R7 12/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 12/07/2025 - 11h52 ) twitter

Vinicius Drumond foi vítima de uma tentativa de execução, durante a manhã de sexta-feira (11), na Barra da Tijuca RECORD

O bicheiro Vinicius Drumond prestou depoimento na manhã deste sábado (12), na DHC (Delegacia de Homicídios da Capital), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O contraventor chegou acompanhado de seu advogado e de uma testemunha do crime.

Vinicius foi vítima de uma tentativa de execução, durante a manhã da última sexta-feira (11), enquanto dirigia seu carro, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca.

Sua Porsche blindada foi atacada por criminosos que efetuaram mais de trinta tiros de fuzil. Supostos seguranças, que faziam a escolta do veículo, revidaram o atentado com outros tiros.

Vinicius não foi atingido pelos disparos, mas sofreu leves cortes por conta dos estilhaços de vidro. Ele foi levado ao Hospital Barra D’Or, onde foi atendido e liberado em seguida.

O carro usado pelos criminosos na emboscada contra o bicheiro foi encontrado pela polícia em uma rua de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante a tarde.

O veículo tinha diversas marcas de tiros e um pneu estourado. Os vidros possuíam seteiras — furos por onde passam os canos de fuzis.

Drumond é investigado por suspeita de financiar um esquema de furto de petróleo e também teve o nome citado em inquéritos sobre crimes ligados ao jogo do bicho.

