Vinicius Drumond: Quem é o bicheiro alvo de atentado no Rio? Herdeiro do bicheiro Luizinho Drumond é alvo de investigações da Polícia Civil e atual patrono da escola de samba Em Cima da Hora Rio de Janeiro|Do R7 11/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vinicius Drumond deve prestar depoimento na DH RECORD

Herdeiro do bicheiro Luizinho Drumond, Vinicius Drummond, alvo de um atentado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (11), é investigado em inquéritos da Polícia Civil e também atual patrono da escola de samba Em Cima da Hora.

Em fevereiro deste ano, Vinicius foi apontado como chefe de um esquema de furto de petróleo da Transpetro no Rio. Segundo as investigações, ele seria o mentor do grupo e teria arrendado terrenos onde passavam os dutos.

Na mesma época, Vinicius também estava sendo investigado no inquérito que apurava uma execução por causa um desentendimento com a cúpula da contravenção.

O nome de Vinicius também apareceu na apuração da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, atacado na frente do prédio da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil).

‌



Segundo a polícia, Vinícius teria ligação com os suspeitos do crime e teria telefonado, durante as investigações, para funcionários de uma locadora de veículos usada pelos criminosos. Porém, a Justiça não autorizou mandados de busca contra ele neste caso.

Atualmente, Vinicius é o patrono da escola de samba Em Cima da Hora. O anúncio foi feito há três dias.

‌



Ataque na avenida das Américas

O bicheiro foi atacado quando pela avenida das Américas, na Barra da Tijuca, em veículo de luxo blindado. Ele estava sozinho no carro, mas era escoltado por seguranças.

De acordo com as primeiras informações, o contraventor foi ferido por estilhaços. Vinicius Drumond recebeu atendimento em um hospital particular e já foi liberado.

‌



Apesar de não ter vítimas fatais no crime, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Peritos analisaram o local do ataque. O veículo da vítima deve ser levado para a sede da delegacia especializada.

Vinicius dever ser ouvido por policiais, mas ainda não há data marcada para o depoimento. As investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp