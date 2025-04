Bombeiros fazem buscas por mulher que caiu em rio da Baixada Fluminense Vítima caiu no rio Botas, em Belford Roxo; bombeiros foram acionados às 5h35 e procuram em terra e rio Rio de Janeiro|Do R7 05/04/2025 - 14h13 (Atualizado em 05/04/2025 - 14h13 ) twitter

Bombeiros fazem buscas por mulher que caiu em rio da Baixada Fluminense

O Corpo de Bombeiros realiza buscas por uma mulher de 22 anos, ainda não identificada, que caiu no rio Botas, no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, neste sábado (5).

Uma amiga da vítima fez o chamado por volta das 5h35. Desde então, os agentes procuram a mulher por terra e pelo rio.

