Bombeiros resgatam filhote de gato na roda do carro da atriz Giovanna Ewbank O veículo estava em frente à casa dela no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro Rio de Janeiro|Do R7 31/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h00 )

Mãe do filhote ficou rodeando o carro durante o resgate Reprodução/@gioewbank

Um filhote de gato foi resgatado por bombeiro militares da roda do carro da atriz Giovanna Ewbank, nesta segunda-feira (31). O veículo estava em frente à casa dela no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro.

O animal foi salvo sem ferimentos e devolvido a sua mãe felina.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou o caso e mostrou cada etapa do resgate.

